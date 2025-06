Moradores denunciam atraso em condomínio de Ferraz de Vasconcelos Famílias enfrentam problemas estruturais enquanto aguardam conclusão das obras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h27 ) twitter

Moradores denunciam atraso na entrega de condomínio em Ferraz de Vasconcelos

Famílias que adquiriram apartamentos em um condomínio em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, denunciam o atraso na entrega da quarta torre do empreendimento. Originalmente prevista para dezembro de 2022, a conclusão agora está programada para julho de 2025. Durante esse período, os moradores continuam pagando pela evolução da obra.

Os compradores relatam que a construção está parada há meses, com problemas como alagamentos, buracos no estacionamento e infiltrações nas paredes. A construtora afirma que a entrega está dentro do prazo contratual e que reparos estão em andamento. Além disso, alega que a evolução da obra é paga conforme o contrato com o banco financiador.

A falta de áreas de lazer prometidas, como piscina e parquinho, também gera insatisfação entre os moradores. A construtora informa que esses espaços fazem parte da fase atual em construção e que a quadra foi entregue na primeira fase, mas transformada em concreto pelos próprios moradores.

Problemas nas áreas comuns incluem estacionamento interditado e escadas que alagam. Laudos técnicos foram realizados e os problemas estão sendo discutidos judicialmente; caso sejam responsabilidade da empresa, serão resolvidos.

‌



Alguns apartamentos apresentam mofo e infiltrações, mas a construtora assegura que os materiais utilizados atendem às normas vigentes e que assistências técnicas foram realizadas quando necessário.

