Moradores enfrentam quedas de energia em condomínio da zona norte de São Paulo Problemas elétricos geram prejuízos e aumentam insegurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 13h54 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h54 )

Residentes de um condomínio na zona norte de São Paulo estão lidando com frequentes interrupções no fornecimento de energia, registrando até dez ocorrências em um único dia. As falhas têm causado danos a aparelhos eletrônicos e contribuído para o aumento da criminalidade na área.

A construtora do complexo afirma que o transformador atual não atende à demanda de energia, atribuindo a responsabilidade à Enel, a empresa distribuidora. Moradores já notificaram a Enel extrajudicialmente, mas aguardam uma solução desde o início do ano passado. A Enel, por sua vez, nega problemas no serviço.

Karen, síndica do condomínio, expressa preocupação com a segurança dos moradores, que frequentemente ficam presos em elevadores devido às quedas de energia.

A situação também prejudica aqueles que trabalham em home office, como Jorge e sua esposa, que enfrentam dificuldades com a conexão de internet. O condomínio, projetado para oferecer qualidade de vida, enfrenta agora desafios significativos.

