Motoboy tem moto furtada em estacionamento do Poupatemp em Mauá (SP) Veículo foi levado enquanto proprietário auxiliava o pai a tirar documentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h23 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h23 )

Um motoboy teve sua motocicleta furtada no estacionamento do Poupatempo em Mauá enquanto ajudava o pai com documentos.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança, que mostraram um homem forçando a ignição e levando o veículo. Guilherme, o proprietário, depende da moto para trabalhar e ainda precisa pagar as parcelas do financiamento.

O estacionamento, apesar de ter câmeras e uma guarita, carece de vigilância contínua. Após o furto, uma placa foi colocada no local informando que não se responsabiliza por roubos. O mesmo criminoso foi visto no dia seguinte, furtando outra moto em um mercado próximo.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso. Guilherme, sem a moto, enfrenta dificuldades para trabalhar e quitar o veículo. Informações sobre o crime podem ser comunicadas ao Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.

