Motociclista distraído bate em carro que havia acabado de sofrer acidente em Goiânia (GO)

Motociclista distraído bate na traseira de carro que havia acabado de se envolver em outro acidente

Em Goiânia (GO), um motociclista distraído colidiu com um carro parado após o veículo ter se envolvido em um acidente anterior.

Uma testemunha filmou o incidente, mostrando o momento em que o capacete do motociclista se soltou no impacto.

Ele levantou a mão, aparentemente surpreso com a presença do carro parado. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.

Assista ao vídeo - Motociclista distraído bate na traseira de carro que havia acabado de se envolver em outro acidente

