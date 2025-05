Motociclista é preso por assediar mulheres no trânsito em São Paulo Homem fazia gestos obscenos e ameaças Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de assediar mulheres no trânsito é preso em São Paulo

Um motociclista foi preso em São Paulo por suspeita de assediar mulheres no trânsito.

A Polícia Civil identificou o homem após denúncias nas redes sociais. Ele usava uma moto branca e fazia gestos obscenos, fingindo ser entregador com uniforme e bag de aplicativo. A moto foi apreendida, e ele foi encontrado em casa.

As empresas ligadas ao uniforme negaram qualquer vínculo com o suspeito. O caso inclui ameaças com faca e perseguição de uma vítima por três quilômetros.

Assista em vídeo - Suspeito de assediar mulheres no trânsito é preso em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!