Motociclista morre após colisão com árvore na zona sul de SP Acidente na Avenida Atlântica mobiliza equipes de resgate Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motociclista morre após bater em árvore

Um homem de 30 anos faleceu após perder o controle de sua motocicleta e colidir com uma árvore na Avenida Atlântica, bairro do Socorro, zona sul de São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no local.

Duas viaturas dos bombeiros foram rapidamente enviadas para prestar socorro, mas constataram que a vítima já estava sem vida ao chegar. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que começou pouco depois para investigar as circunstâncias do acidente. A polícia também esteve presente para realizar os procedimentos necessários.

Assista ao vídeo - Motociclista morre após bater em árvore

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!