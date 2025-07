Motorista de aplicativo agredido por parentes de passageira após incidente com bebida Homem depende das corridas para viver e enfrenta prejuízo após agressão em Ibirité (MG) Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h12 ) twitter

Motorista de aplicativo é agredido por parentes de passageira que derrubou cerveja no carro

Um motorista de aplicativo em Ibirité, Minas Gerais, foi agredido por familiares de uma passageira após pedir que ela não consumisse bebida alcoólica dentro do carro.

A situação se agravou quando a passageira derramou cerveja no estofado do veículo, levando o motorista a acionar a polícia. No entanto, antes da chegada das autoridades, os parentes da passageira chegaram ao local e agrediram o motorista.

Identificado como Flávio, ele sofreu ferimentos no rosto e na cabeça durante o ataque por três homens. Além das agressões físicas, seu carro foi danificado, com faróis, para-brisa, vidros e sistema multimídia quebrados.

Apenas a passageira foi identificada até agora. Ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. Flávio trabalha como motorista de aplicativo há quatro anos e depende dessa atividade para seu sustento; ele ainda está incerto sobre como cobrir os custos dos danos causados ao seu veículo.

Assista ao vídeo - Motorista de aplicativo é agredido por parentes de passageira que derrubou cerveja no carro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!