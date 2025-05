Motorista é preso após atropelar vigilante no Brás Vítima de 47 anos agonizou por duas horas antes de ser socorrida Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h55 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h55 ) twitter

Preso motorista que matou vigilante no Brás, em São Paulo

Um vigilante de 47 anos morreu após ser atropelado no Brás, São Paulo, depois de um desentendimento com um motorista de 36 anos. O motorista foi preso na zona norte da cidade após um mandado judicial.

Durante duas horas agonizando no local, o vigilante teve seu celular roubado por um pedestre. A polícia está à procura da mulher que estava com o motorista no veículo e do ladrão do celular. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que o caso está sob investigação.

