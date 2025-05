Motorista foge após atropelar e matar idoso em São Paulo Acidente ocorreu enquanto vítima se dirigia a uma feira na zona norte Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h32 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h32 ) twitter

Motorista deixa local sem prestar socorro após provocar morte de idoso em São Paulo

Um homem de 76 anos morreu após ser atropelado por um carro na zona norte de São Paulo. A motorista parou o veículo para observar a situação, mas fugiu sem prestar socorro.

O idoso estava a caminho de uma feira quando foi atingido. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu e teve morte cerebral confirmada.

O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. A motorista prestou depoimento na delegacia e foi liberada em seguida.

Familiares do idoso estão indignados com a atitude da motorista e pedem revisão do registro policial em busca de justiça. “O que mais revolta é a frieza com que ela saiu do carro e foi embora”, afirmou um dos familiares.

Motorista deixa local sem prestar socorro após provocar morte de idoso em São Paulo

