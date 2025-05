Motorista sequestrado em Poá; caminhão sem seguro é roubado Crime registrado por câmeras ocorreu em plena luz do dia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 11h14 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h14 ) twitter

Motorista é sequestrado e caminhão sem seguro é roubado na Grande São Paulo

Um motorista foi sequestrado em Poá, na Grande São Paulo, enquanto aguardava para retirar uma carga. As câmeras de segurança da empresa registraram o momento em que dois homens, um deles armado, abordaram o caminhão.

A vítima, de apenas 21 anos e com um ano de experiência na profissão, relatou seu temor pela própria vida e pela segurança de seus familiares durante o sequestro.

O toque do celular do motorista provocou uma reação agressiva dos criminosos, que roubaram o aparelho e forçaram a vítima a entrar em outro veículo com a cabeça coberta por um saco preto. O motorista foi libertado no Itaim Paulista.

Laerte, proprietário do caminhão avaliado em R$ 200 mil e sem seguro, percebeu algo errado quando o rastreador parou de funcionar repentinamente. Ele expressou preocupação com a segurança dos colaboradores da empresa.

