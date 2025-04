Motorista sofre traumatismo craniano após briga no trânsito em São Paulo Disputa entre condutores resulta em agressão e internação hospitalar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h40 ) twitter

Homem vai parar na UTI após ser agredido durante briga de trânsito em SP

Bruno Barbosa Faria de Lima, de 35 anos, foi internado em estado grave após uma discussão no trânsito na Grande São Paulo. Durante o confronto com outro motorista, Bruno caiu e sofreu traumatismo craniano ao bater a cabeça no asfalto. O agressor alega legítima defesa, afirmando ter sido provocado por Bruno e um passageiro.

Testemunhas relataram que o incidente começou quando os veículos trafegavam lado a lado e os motoristas discutiam. O confronto físico ocorreu quando ambos desceram dos carros, resultando em um golpe que fez Bruno cair. A falta de câmeras de segurança na área dificulta a investigação.

A Secretaria de Segurança Pública classificou o caso como lesão corporal dolosa. O agressor afirmou que agiu para se defender após ser abordado pela vítima e um passageiro. Bruno foi encaminhado à UTI para exames devido aos ferimentos graves. Apesar do quadro inicial preocupante, a família informou que ele já recebeu alta hospitalar. As investigações continuam para esclarecer completamente o ocorrido.

