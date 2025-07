Motorista usa carro alugado para riscar veículos no ABC paulista Vítimas buscam justiça após danos causados por motorista misterioso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h55 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h55 ) twitter

Motorista usa carro alugado para riscar outros veículos no ABC paulista

Um motorista não identificado tem causado danos a veículos estacionados no ABC Paulista usando um carro branco alugado.

As vítimas identificaram a placa do veículo, pertencente à empresa Foco Aluguel de Carros, que rescindiu o contrato após tomar conhecimento dos ataques e está colaborando com as investigações policiais.

As ações seguem um padrão: o motorista aproxima-se dos veículos estacionados, risca a lataria em movimento e rapidamente deixa o local.

Em alguns casos, ele invade a contramão, aumentando o risco para pedestres e outros motoristas.

Os ataques foram capturados por câmeras de segurança, deixando moradores em alerta e inseguros quanto à integridade de seus bens. As vítimas se uniram para buscar justiça e consertar os danos sofridos, enquanto a frustração cresce na comunidade afetada.

