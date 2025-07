Médica invade hospital e pega celular do amante para apagar provas contra o marido traído

Um triângulo amoroso resultou em um homicídio em Sorriso (MT). O empresário Gabriel flagrou sua esposa Sabrina com seu amigo Ivan através de câmeras de segurança. Após descobrir a traição, ele contratou Daniel para matar Ivan durante uma briga simulada. A médica Sabrina foi ao hospital onde Ivan estava internado e apagou mensagens do celular dele para proteger Gabriel, que acabou preso juntamente com Daniel após operação policial



