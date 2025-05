Mototáxi opera em São Paulo apesar de proibição judicial Empresas podem receber multas milionárias por operação clandestina Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h55 ) twitter

Balanço Geral flagra serviço de mototáxi em São Paulo apesar de proibição da Justiça

O serviço de mototáxi permanece ativo em São Paulo, mesmo após a Justiça determinar sua suspensão desde 16 de maio. A equipe da RECORD flagrou a operação dos mototaxistas em locais como a estação Perus da CPTM, onde as tarifas variam entre R$5 e R$10.

Os profissionais defendem o serviço como essencial para melhorar a mobilidade urbana na cidade congestionada. A prefeitura justifica a proibição devido aos riscos à segurança pública e ao impacto no sistema de saúde, destacando o aumento significativo nas mortes de motociclistas no último ano.

A regulamentação do mototáxi está sendo discutida, com uma audiência pública marcada para quinta-feira. O PROCON investiga as principais plataformas por operar ilegalmente em maio, com multas que podem chegar a R$13 milhões. As empresas aguardam decisões judiciais sobre o decreto de proibição e possíveis regulamentações futuras.

