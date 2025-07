Mulher diz que foi abusada por motorista de aplicativo em São Paulo Vítima relata trancamento de portas e desvio de rota Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher diz que foi abusada por motorista de aplicativo em São Paulo

Uma mulher denunciou ter sido abusada por um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo. Após sair de um curso, ela compartilhou uma corrida com uma professora.

Após a professora desembarcar, o motorista teria trancado as portas novamente, encerrado a corrida e alterado o trajeto, fazendo perguntas pessoais à passageira. A vítima relatou que, após o incidente, o motorista a deixou em seu destino final e cobrou pela viagem.

Outra mulher também relatou ter passado por situação semelhante com motoristas de aplicativo, envolvendo propostas inapropriadas sobre o pagamento da corrida.

A empresa responsável pelo aplicativo declarou que está colaborando com as investigações e oferecendo suporte à vítima. A polícia está investigando o caso após o registro do boletim de ocorrência e a realização de exames de corpo de delito pela mulher.

‌



Assista ao vídeo - Mulher diz que foi abusada por motorista de aplicativo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!