Mulher é multada por criar jaguatirica como pet no Pará Luciene Candido deve apagar vídeos do animal das redes sociais após resgate pelo IBAMA Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h10 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h10 )

Mulher que mantinha Jaguatirica como animal de estimação é multada em R$ 10 mil

A influenciadora Luciene Candido foi multada em R$ 10 mil por manter uma jaguatirica como animal de estimação em sua fazenda em Uruará, no Pará. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resgatou a jaguatirica, chamada Pituca, com a intenção de prepará-la para retornar à natureza.

O Ibama determinou que Luciene removesse todas as imagens do animal de suas redes sociais, onde eram usadas para monetização. O perfil da influenciadora conta com cerca de 300 mil seguidores. A intervenção ocorreu após denúncias sobre as condições inadequadas do cativeiro.

No ano anterior, o Ibama resgatou mais de 8 mil animais silvestres em situações semelhantes. A jaguatirica será encaminhada para um centro de triagem especializado, onde passará por um processo de adaptação necessário antes da reintegração à natureza. Este procedimento é complexo e exige tempo e recursos significativos dos profissionais envolvidos.

