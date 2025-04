Uma mulher que se identificou como delegada ameaçou prender um entregador que se recusou a subir com o pedidos dela em condomínio de luxo de Belém (PA). Motoboys fizeram protesto em frente no local após o episódio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!