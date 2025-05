Mulher é presa suspeita de planejar sequestro do companheiro em Tatuí Natacha Ariboni teria colaborado com quadrilha em crime contra empresário Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é presa suspeita de participar do sequestro do namorado em Tatuí (SP)

Em Tatuí, São Paulo, a polícia prendeu Natacha Ariboni sob suspeita de envolvimento no sequestro de seu companheiro, Valério Valdrighi. Inicialmente tratada como vítima, Natacha foi libertada pouco após o crime, mas investigações revelaram sua possível colaboração com a quadrilha responsável.

Valério foi abordado por criminosos armados ao sair do trabalho e levado para um cativeiro. Câmeras de segurança registraram a abordagem. Durante o depoimento à polícia, Natacha não conseguiu explicar onde foi deixada após ser supostamente sequestrada.

A investigação mostrou que ela conhecia um dos líderes do grupo criminoso e trocou mensagens com ele no dia do crime. Além dela, outros dois suspeitos foram presos, enquanto um quarto permanece foragido. A polícia continua trabalhando para identificar todos os membros da quadrilha.

Assista em vídeo - Mulher é presa suspeita de participar do sequestro do namorado em Tatuí (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!