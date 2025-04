Mulher perde R$ 1 milhão após se envolver com advogado que conheceu na internet Homem alegava ser especialista em investimentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 13h35 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h35 ) twitter

Mulher diz ter perdido R$ 1 milhão após se envolver com advogado que conheceu pela internet

Uma mulher de São Paulo afirma ter perdido cerca de R$ 1 milhão após se envolver com um advogado que conheceu pela internet. O relacionamento durou dez meses, com apenas dois encontros presenciais, durante os quais o homem solicitou cartões de crédito e dinheiro, prometendo gerir melhor as finanças da vítima.

O advogado alegava conhecimento em investimentos, mas a mulher percebeu o golpe ao ser alertada por outras pessoas sobre processos judiciais contra ele. Além dela, outras vítimas surgiram, incluindo parceiros comerciais que também relataram prejuízos financeiros.

O suspeito nega as acusações, argumentando que havia acordos mútuos entre ele e a mulher, que supostamente oferecia dinheiro para manter o relacionamento. A vítima busca justiça para recuperar o valor perdido enquanto o caso é investigado pelas autoridades competentes.

Assista em vídeo - Mulher diz ter perdido R$ 1 milhão após se envolver com advogado que conheceu pela internet

