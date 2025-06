Mulher reclama de atendimento à filha e agride funcionários em hospital de São Caetano do Sul Confusão gera transferência de pacientes; Polícia Militar investiga o caso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h29 ) twitter

Mulher reclama de atendimento à filha e agride funcionários de unidade de saúde em São Paulo

Uma mulher de 27 anos foi detida em São Caetano do Sul após agredir uma médica e outros funcionários em um hospital. O incidente ocorreu devido à discordância sobre o atendimento à sua filha, levando a agressões físicas e verbais contra a equipe médica.

A Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante, enquanto pacientes foram transferidos para outra unidade durante a investigação das autoridades.

As câmeras de segurança registraram o tumulto, que começou com a insatisfação da mulher com a demora no atendimento.

Assista ao vídeo - Mulher reclama de atendimento à filha e agride funcionários de unidade de saúde em São Paulo

