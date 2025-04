Mulheres desarmam criminosos durante tentativa de assalto em Guarujá Empresária e amigas enfrentam ladrões armados com simulacro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h35 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h35 ) twitter

Mulheres desarmam bandido que tentou assaltar carro de luxo em São Paulo

A empresária e influenciadora Núbia Lima e duas amigas dela enfrentaram uma tentativa de assalto ao chegarem em Guarujá em um carro de luxo.

Três homens abordaram o grupo. Um estava armado com um simulacro. Durante a abordagem, as mulheres reagiram rapidamente: uma aplicou um mata-leão no assaltante enquanto outra tomou a arma falsa. A ação corajosa fez com que os criminosos desistissem do roubo e fugissem.

Após o incidente, Núbia compartilhou vídeos nas redes sociais relatando o ocorrido para seus mais de 50 mil seguidores. O caso foi registrado na delegacia local e a polícia está trabalhando para identificar os suspeitos envolvidos no crime.

