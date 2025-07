Onda de ataques a ônibus em São Paulo assusta passageiros Desde junho, mais de 600 coletivos foram vandalizados na capital e região metropolitana Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h43 ) twitter

Onda de ataques a ônibus deixa feridos e assusta motoristas na Grande São Paulo

Desde 12 de junho, uma série de ataques a ônibus tem gerado preocupação em São Paulo e na região metropolitana, com 625 veículos vandalizados. No último domingo (13), dois coletivos foram alvos de pedradas na avenida Cupecê, enquanto em Cotia, três homens em motos atacaram outros dois ônibus, ferindo um motorista. A Polícia Civil investiga se os ataques são organizados por pessoas ligadas ao setor de transporte urbano devido a descontentamentos com a concorrência.

Os passageiros têm relatado medo ao usar o transporte público, evitando sentar perto das janelas para se protegerem. A zona sul de São Paulo é a área mais afetada, concentrando quase metade dos casos registrados. Os danos incluem vidros quebrados e prejuízos financeiros para as empresas, além de impactos físicos e emocionais nos usuários.

Um dos incidentes resultou em múltiplas fraturas em uma passageira, levando à prisão de um agressor por tentativa de homicídio qualificado. As investigações continuam com análise de imagens para identificar mais envolvidos nos ataques.

Assista ao vídeo - Onda de ataques a ônibus deixa feridos e assusta motoristas na Grande São Paulo

