Ônibus colidem na Estrada do M'Boi Mirim durante manhã chuvosa em São Paulo Acidente na zona sul não registra feridos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h25 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h25 )

Ônibus se envolvem em acidente na Estrada do M'Boi Mirim, zona sul de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, dois ônibus se envolveram em uma colisão na Estrada do M’Boi Mirim, localizada no extremo sul de São Paulo. O acidente ocorreu próximo a um ponto de ônibus em uma área movimentada. As condições climáticas incluíam chuvas intermitentes, deixando as pistas molhadas, o que pode ter contribuído para o incidente. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Assista ao vídeo - Ônibus se envolvem em acidente na Estrada do M’Boi Mirim, zona sul de São Paulo

