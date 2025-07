Operação na casa do cantor Oruam termina com dois detidos no Rio de Janeiro Rapper convoca protesto após confronto com autoridades Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h03 ) twitter

Operação na casa do cantor Oruam termina com dois detidos no Rio de Janeiro

Na noite de segunda-feira, uma operação policial na casa do rapper Oruam, localizada no bairro Joá na zona oeste do Rio de Janeiro, resultou na detenção de duas pessoas. Durante a abordagem, Oruam ofendeu os policiais presentes. Ele é filho de Marcinho VP, líder da facção Comando Vermelho.

O tumulto começou quando um delegado e um policial civil chegaram à residência e foram hostilizados por Oruam e seus amigos.

Imagens nas redes sociais mostram o rapper insultando o delegado dentro da casa. Um homem não identificado foi preso após resistir à ação policial.

Após o incidente, Oruan usou as redes sociais para convocar motociclistas a protestarem em frente à sua casa e anunciou que se refugiaria no Complexo da Penha, área controlada pela facção Comando Vermelho.

Uma coletiva de imprensa está programada para fornecer mais detalhes sobre a operação.

