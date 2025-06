Operação policial resulta na prisão de dois suspeitos de roubo de carga em São Paulo Perseguição na zona leste termina com apreensões; buscas por foragidos continuam Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação contra roubo de carga termina com dois suspeitos presos na zona leste de SP

Durante uma operação na zona leste de São Paulo, policiais prenderam dois homens flagrados descarregando mercadorias roubadas. A ação incluiu uma perseguição em alta velocidade até uma comunidade onde um caminhão roubado foi localizado.

Os agentes encontraram produtos roubados em um carro estacionado em frente a uma residência. Durante a abordagem, foram apreendidas uma arma verdadeira, uma falsa e celulares. Dois outros suspeitos conseguiram fugir.

A polícia continua as buscas pelos fugitivos e investiga a possível venda ilegal dos produtos roubados. Os dois detidos já tinham antecedentes criminais e as autoridades procuram identificar receptadores do material roubado.

Assista ao vídeo - Operação contra roubo de carga termina com dois suspeitos presos na zona leste de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!