Organizador alega que cancelou concurso de Goiás para proteger candidatas de aliciadores

Organizador alega que cancelou concurso de miss em Goiás para proteger candidatas contra aliciadores

Um concurso de miss em Goiás foi cancelado após alegações de aliciamento para prostituição. Fernando Ferreira, organizador do evento, afirmou que a decisão foi tomada para proteger as participantes de práticas ilícitas sugeridas por um patrocinador do ramo hoteleiro.

As candidatas buscam reembolso das taxas de inscrição e dos valores arrecadados em votações online.

Após o cancelamento, as participantes registraram queixa na polícia. Em resposta à situação, Fernando Ferreira propôs realizar o concurso em formato simplificado, com um jantar e a participação de apenas três candidatas. Enquanto isso, outras participantes procuram alternativas para realizar o evento independentemente.

Assista em vídeo - Organizador alega que cancelou concurso de miss em Goiás para proteger candidatas contra aliciadores

