Pai acusado de maus-tratos se apresenta à polícia e prova inocência Polícia mobilizada após vídeo de crianças; exames confirmam saúde das meninas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h48 )

Homem é acusado por vizinhos de maltratar filhas, mas consegue provar inocência

Uma denúncia de maus tratos alarmou a polícia em Osasco, São Paulo, quando um vídeo feito por um pai mostrava suas filhas em condições supostamente preocupantes.

A confusão começou quando uma vizinha relatou à polícia que viu uma das meninas inconsciente no chão e outra deitada em uma cama. Após investigações, constatou-se que tudo não passou de um mal-entendido.

Rafael, pai das crianças, foi acusado após vizinhos interpretarem erroneamente a cena. Ele gravou o vídeo durante um momento em que as crianças descansavam após o almoço, com a intenção de mostrar as condições da residência após seu divórcio.

Temendo represálias, Rafael fugiu inicialmente, mas se apresentou voluntariamente à polícia para esclarecer os fatos.

Exames hospitalares não detectaram irregularidades na saúde das crianças. Na delegacia, a ex-mulher de Rafael declarou apoio ao ex-companheiro, descrevendo-o como um pai dedicado. Rafael expressou receios sobre a repercussão do episódio e reafirmou seu compromisso com o bem-estar das filhas.

