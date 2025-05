Pai com bebê no colo é ameaçado por ladrão armado em São Paulo Suspeito foi detido dois dias depois e confessou o crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h42 ) twitter

Pai com bebê no colo é ameaçado por ladrão armado em São Paulo

Uma família foi surpreendida por um ladrão armado enquanto estava na calçada de casa, na zona norte de São Paulo.

O homem, que estava com os filhos, um de cinco anos e um bebê de apenas um ano e quatro meses, foi ameaçado com uma arma pelo suspeito que, após roubar o celular, retornou e apontou novamente o revólver.

A vizinhança colaborou com informações que levaram à prisão do criminoso dois dias depois; ele confessou o crime e admitiu planejar novos assaltos.

Em Guarulhos, dois homens armados roubaram um motorista e uma passageira à luz do dia, forçando-os a desbloquear o celular antes de fugir. A vítima registrou o caso no primeiro distrito policial de Guarulhos, mas não pediu a presença de viaturas no local.

