Perseguição policial em São Paulo é transmitida ao vivo pelas redes sociais Motociclista é hospitalizado após colisão com ônibus; garupa fugiu Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h40 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito faz transmissão ao vivo enquanto era perseguido pela polícia em SP

Dois homens em uma motocicleta realizaram uma transmissão ao vivo enquanto eram perseguidos pela polícia na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A perseguição começou quando policiais notaram que a placa da moto estava coberta com uma sacola e pediram para que parassem.

Durante a fuga, os suspeitos se distanciaram da viatura policial, mas acabaram colidindo frontalmente com um ônibus.

O condutor foi ferido e levado ao hospital sob custódia, enquanto o garupa, responsável pela transmissão ao vivo nas redes sociais, conseguiu fugir do local. As autoridades registraram o caso como colisão e auto lesão e estão em busca do fugitivo.

Assista ao vídeo - Suspeito faz transmissão ao vivo enquanto era perseguido pela polícia em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!