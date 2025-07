Pitbull ataca cão que passeava com tutora em bairro nobre de São Paulo Incidentes frequentes com cães perigosos destacam a responsabilidade dos tutores Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h12 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pitbull ataca cão que passeava com tutora em Perdizes (SP)

Um pitbull atacou um cão shar-pei em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O ataque ocorreu quando o tutor do pitbull permitiu que ele se aproximasse do outro cão, que estava deitado na calçada.

Após o incidente, o dono do pitbull se comprometeu a cobrir todas as despesas veterinárias do cachorro ferido.

Casos semelhantes têm sido registrados com frequência, inclusive um trágico episódio em que uma criança morreu após ser atacada por um pitbull. A mãe foi autuada mas liberada após audiência de custódia.

Esses acontecimentos ressaltam a importância do cumprimento das leis sobre o uso de focinheiras para raças potencialmente perigosas. A responsabilidade dos tutores é crucial para prevenir novos ataques e garantir a segurança pública.

‌



Assista ao vídeo - Pitbull ataca cão que passeava com tutora em bairro nobre de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!