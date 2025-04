Pitbull é baleado durante operação policial na zona leste de São Paulo Família contesta versão de policiais sobre incidente com animal Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h24 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h24 ) twitter

Pitbull é baleado durante operação policial na zona leste de São Paulo

Uma operação policial no Parque Santa Madalena, zona leste de São Paulo, resultou em um pitbull baleado. Os policiais afirmaram que o animal avançou contra eles e precisou ser contido. No entanto, a família contesta essa versão, alegando que os agentes invadiram a casa sem aviso prévio.

O advogado da família classificou a ação como desproporcional e sugeriu que pode constituir maus-tratos. O laudo veterinário confirmou perfuração por projétil, com o cachorro necessitando de internação por três dias. A Secretaria de Segurança Pública defendeu a ação dos policiais diante do ataque do animal.

A mãe do investigado afirmou que ele não reside no local há anos e solicitou uma investigação sobre a conduta dos policiais após registrar um boletim de ocorrência.

Assista em vídeo - Pitbull é baleado durante operação policial na zona leste de São Paulo

