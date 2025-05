Polícia de São Paulo desarticula quadrilha que aplicava golpes em idosos Criminosos usavam dispositivos para prender cartões em caixas eletrônicos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h44 ) twitter

Polícia faz operação contra quadrilha que roubava cartões de usuários de caixas eletrônicos

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos por meio de caixas eletrônicos. Imagens de câmeras de segurança revelaram o modus operandi dos criminosos: três homens se aproximavam das vítimas e instalavam dispositivos que prendiam os cartões nos caixas eletrônicos. Posteriormente, eles trocavam os cartões e repassavam as informações para um cúmplice que realizava saques fraudulentos.

Durante a operação, dois mandados de busca foram cumpridos no âmbito do 56º Distrito Policial. Materiais relacionados à atividade criminosa foram encontrados na residência de um dos suspeitos, que não estava presente no momento da busca. Além disso, um taxista está sob investigação por suspeita de atuar como receptador da quadrilha.

Assista em vídeo - Polícia faz operação contra quadrilha que roubava cartões de usuários de caixas eletrônicos

