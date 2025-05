Polícia desmantela desmanche de motos em São Paulo Operação revela esquema com peças de motocicletas roubadas prontas para venda Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 13h10 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balanço Geral Manhã mostra como funciona desmanche de motos de luxo em São Paulo

Uma operação policial em São Paulo desmantelou um esquema de desmanche de motocicletas localizado na Rua dos Gusmões. A descoberta ocorreu após um rastreador em uma moto roubada guiar as autoridades até o local.

A loja, que operava sob fachada legal, possuía três andares repletos de peças organizadas por modelo e cor, prontas para comercialização.

Estima-se que cerca de quinze motos eram desmontadas diariamente no local. Durante a ação, quatro indivíduos foram detidos em flagrante, enquanto outros suspeitos escaparam por um buraco planejado para fuga.

As peças eram vendidas tanto online quanto fisicamente, expandindo o alcance do esquema criminoso.

‌



As autoridades apreenderam todas as peças encontradas, que serão levadas para análise na delegacia. A investigação continua em busca de outros envolvidos no esquema de roubo e venda ilegal de peças de motocicletas.

Assista em vídeo - Balanço Geral Manhã mostra como funciona desmanche de motos de luxo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!