Polícia divulga foto do suspeito de matar estudante da USP em São Paulo Esteliano José Madureira é conhecido como "Mineiro" e "Cachorrão" Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h36 )

Polícia divulga foto do suspeito de matar estudante da USP em São Paulo

A polícia divulgou imagens do suspeito de matar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva na zona leste de São Paulo.

O homem é identificado pelos apelidos “Cachorrão” e “Mineiro”. As autoridades buscam informações para capturar o principal suspeito do crime. As investigações continuam em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.

