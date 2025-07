Polícia e família divergem sobre morte de primos em São Paulo Primos são mortos em abordagem policial; família denuncia execução Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h08 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h08 ) twitter

Primos são mortos em operação policial na zona leste de São Paulo e parentes denunciam execução

Dois primos, Robério de Jesus Fonseca e Gustavo Vinícius Souza Mota Prates, foram mortos durante uma ação policial na zona leste de São Paulo. A família alega que os policiais agiram violentamente, enquanto a polícia sustenta que os primos estavam armados e resistiram à abordagem.

O incidente ocorreu quando o carro dos primos foi seguido por uma viatura até a frente da casa de Gustavo, onde tiros foram disparados. Rita de Cássia, mãe de Robério, expressou indignação pela falta de esclarecimentos sobre a ação policial.

Tainá, esposa de Robério, afirmou que vizinhos foram coagidos a apagar imagens das câmeras de segurança e garantiu que não havia armas no carro. Segundo ela, Robério estava apreensivo devido a ameaças anteriores de policiais.

A Secretaria de Segurança Pública informou que os primos desobedeceram a ordem de parada e que armas e drogas foram encontradas no local. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e está sob investigação do DHPP e da corregedoria da PM. As imagens das câmeras dos policiais e as armas utilizadas na ação estão sob análise.

