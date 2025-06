Polícia fecha pet shops em São Paulo por venda de produtos vencidos Operação revela condições insalubres e irregularidades em lojas na Grande São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h45 ) twitter

Polícia fecha lojas de pet shop por venda de produtos vencidos em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo fechou oito lojas de uma rede de pet shops após denúncias de venda de produtos vencidos. Durante a operação, foram encontrados insetos e larvas em recipientes de ração, além de vacinas fora da validade.

As lojas também ofereciam serviços veterinários e estavam localizadas principalmente em Franco da Rocha, Perus e Francisco de Morato.

Os agentes identificaram que todas as unidades eram controladas por um único grupo, centralizando a venda de rações, medicamentos e outros produtos veterinários.

Estima-se que as transações financeiras envolviam valores entre 300 e 400 mil reais mensais. Até o momento, ninguém foi detido, e o responsável pela rede ainda não foi localizado.

As lojas foram interditadas parcialmente enquanto a vigilância sanitária avalia as condições para uma possível reabertura. As investigações continuam para determinar a extensão das irregularidades e a responsabilidade dos envolvidos.

