Polícia identifica quadrilha responsável pela morte de policial penal em São Paulo Uma das motos usadas nos crimes foi apreendida; buscas por foragidos continuam Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h36 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h36 )

Investigadores identificam quadrilha que matou policial penal em São Paulo

A polícia de São Paulo identificou cinco suspeitos na investigação da morte do policial penal Ednaldo Ricardo da Silva, ocorrida durante um assalto em 22 de março. Ednaldo foi abordado por homens armados que exigiram sua moto e pertences; ao descobrirem que ele era policial, dispararam contra ele.

Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos na Grande São Paulo, sendo investigados por pelo menos oito crimes semelhantes na região. Três dos suspeitos identificados são maiores de idade: Cauan Mello dos Santos, Daniel Neiva de Freitas e Brendan Nicolas Oliveira dos Santos; dois são menores de idade e não tiveram seus nomes divulgados.

Durante as diligências, uma das motocicletas utilizadas nos crimes foi apreendida pela polícia e será submetida a perícia. As autoridades continuam as buscas para localizar os suspeitos que ainda estão foragidos.

Investigadores identificam quadrilha que matou policial penal em São Paulo

