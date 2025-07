Polícia investiga se empresário foi morto em Guarulhos (SP) pelo marido da suposta amante Arcilon da Silva foi executado ao entrar em carro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h56 ) twitter

Arcilon da Silva, dono de uma serralheria em Guarulhos, foi morto dentro de seu carro em um possível crime passional. A polícia investiga se o assassino é o marido de uma mulher com quem Arcilon mantinha um relacionamento extraconjugal.

Imagens de câmeras de segurança mostram Arcilon discutindo com o suspeito antes de ser alvejado por diversos tiros ao entrar em sua picape branca. As características do veículo usado no crime coincidem com as do carro do marido da suposta amante.

Um amigo da vítima revelou que Arcilon estava envolvido com uma mulher casada há cerca de quatro meses. As autoridades estão analisando materiais coletados na cena do crime enquanto aguardam resultados periciais para identificar o responsável pelo assassinato.

Assista ao vídeo - Polícia investiga se empresário foi morto em Guarulhos (SP) pelo marido da suposta amante

