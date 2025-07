Polícia Militar realiza reintegração de posse em Guaianases, zona leste de SP Operação aguarda decisão judicial para prosseguir Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h22 ) twitter

Polícia Militar realiza reintegração de posse em Guaianases, zona leste de SP

Durante uma operação de reintegração de posse em Guaianases, na zona leste de São Paulo, a Polícia Militar encontrou garrafas contendo gasolina e panos que poderiam ser utilizados como coquetéis Molotov. A ação envolveu policiais do 28º Batalhão e da Força Tática, que recolheram os materiais para evitar possíveis confrontos.

Os moradores da área aguardam uma decisão judicial que pode permitir sua permanência no local. Um juiz substituto está analisando o caso, que requer comprovação de que os residentes ocupam o terreno há mais de um ano. A advogada dos moradores está em contato com o juiz para discutir a situação.

A presença de dezenas de policiais visa garantir a segurança e o cumprimento da decisão judicial. As lideranças locais têm dialogado com os residentes para mantê-los informados sobre o andamento do processo. Enquanto isso, os policiais utilizam câmeras corporais para documentar a operação e assegurar a transparência das ações.

Assista ao vídeo - Polícia Militar realiza reintegração de posse em Guaianases, zona leste de SP

