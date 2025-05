Polícia prende nove suspeitos de sequestros-relâmpagos em São Paulo Criminosos agiam em bairros nobres e acessavam contas bancárias das vítimas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h03 ) twitter

Operação prende nove suspeitos de praticar sequestros-relâmpagos em São Paulo

Uma operação policial resultou na prisão de nove suspeitos de envolvimento em sequestros-relâmpagos em São Paulo e cidades próximas como Jandira, Carapicuíba, Cotia e São Vicente. Os criminosos atuavam em bairros nobres, onde abordavam as vítimas para acessar seus celulares e contas bancárias.

A ação policial ocorreu durante a madrugada, surpreendendo os suspeitos em suas residências. As investigações começaram após o sequestro de um advogado na zona oeste da capital no ano anterior. Durante os crimes, as vítimas eram mantidas sob ameaça e algumas vezes levadas a cativeiros.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de quase 13% nos casos de extorsão mediante sequestro no primeiro trimestre deste ano. As autoridades recomendam que motoristas evitem estacionar em vias públicas para não se tornarem alvos desses crimes.

