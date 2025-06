Polícia prende suspeito de roubo milionário de botox em Guarulhos Carga avaliada em R$7 milhões foi recuperada em Embu das Artes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h54 ) twitter

Polícia recupera carga e prende integrante de quadrilha que roubou botox no aeroporto de Guarulhos

A polícia deteve um suspeito envolvido no roubo de uma carga de toxina botulínica, avaliada em quase R$7 milhões, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O material, originário da Holanda, foi localizado em um galpão em Embu das Artes, armazenado adequadamente em uma câmara fria.

Durante o crime, o motorista do caminhão aguardava autorização para sair quando foi abordado por um homem armado e encapuzado. Outros criminosos renderam um ajudante que retornava com documentação. A carga foi transferida para outro veículo, e as vítimas foram liberadas horas depois na rodovia Ayrton Senna, com dinheiro suficiente para retornar para casa.

As investigações continuam para identificar outros membros da quadrilha e determinar se houve mandantes para o roubo. A forma como a carga estava armazenada indica conhecimento sobre as exigências de conservação do produto.

Assista ao vídeo - Polícia recupera carga e prende integrante de quadrilha que roubou botox no aeroporto de Guarulhos

