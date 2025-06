Polícia realiza operação contra canil clandestino em Carapicuíba Denúncias anônimas levaram à investigação de maus-tratos a animais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h59 ) twitter

Polícia desmantela canil clandestino em Carapicuíba, na Grande SP

Uma operação da polícia civil ocorreu em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, após denúncias de um canil clandestino. A ação policial, que contou com várias viaturas, teve como objetivo investigar suspeitas de maus-tratos a animais e infrações ambientais. Os agentes utilizaram ferramentas para entrar no local, onde encontraram cerca de 25 cães, incluindo filhotes de raças raras.

O proprietário do canil afirmou ser um criador registrado, mas não apresentou a documentação necessária para justificar a venda dos animais, que estavam sendo anunciados na internet. A operação foi autorizada judicialmente e busca verificar as condições de saúde e bem-estar dos cães, além de apurar o comércio ilegal de animais.

Durante a ação, os policiais também investigaram a presença de animais enterrados no local, conforme indicavam as denúncias. A equipe policial, acompanhada por peritos, está avaliando as condições dos animais para decidir se eles serão removidos do canil. O proprietário terá a chance de se defender e apresentar provas de que os cães estão sendo bem cuidados.

Assista ao vídeo - Polícia desmantela canil clandestino em Carapicuíba, na Grande SP

