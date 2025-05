Polícia reforça segurança na Favela do Moinho em meio a protestos Intervenção visa evitar bloqueios na linha da CPTM em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h14 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h14 ) twitter

Polícia monitora protesto de moradores da Favela do Moinho, em São Paulo

A Polícia Militar intensificou a presença na Favela do Moinho, localizada no centro de São Paulo, nesta quinta-feira, para impedir novos bloqueios na linha da CPTM. A ação ocorre após moradores realizarem protestos contínuos contra a desocupação da área, afetando o transporte público na região.

Nos últimos dias, manifestações resultaram em barricadas de fogo sobre os trilhos, interrompendo a circulação dos trens e causando transtornos à população. Para evitar novas interrupções, agentes do BAEP foram destacados para a área, realizando operações preventivas e ostensivas.

Imagens do helicóptero da RECORD mostram policiais ocupando pontos estratégicos com apoio de cães farejadores para garantir que a linha de trem permaneça livre de obstruções. A intervenção ocorre em meio a uma disputa judicial sobre a permanência dos moradores na favela, que intensificaram os protestos contra a desocupação. As autoridades continuam monitorando a situação para assegurar o funcionamento dos serviços públicos essenciais.

