Adega frequentada por cantores e influenciadores é interditada em São Paulo

Uma adega frequentada por MC’s famosos no Jardim Anália Franco, em São Paulo, foi fechada após ser denunciada por vizinhos por excesso de barulho. entre os famosos e subcelebridades que frequentavam o local estão como MC Ryan SP, Giliard Santos ( filho de Deolane Bezerra) e Wesley Alemão. A prefeitura e a polícia realizaram uma operação que resultou no lacre do estabelecimento devido ao descumprimento de notificação anterior. Uma moradora de 82 anos relatou a dificuldade de dormir por conta do barulho, que durou entre seis a sete meses. Além disso, o local promovia rifas diárias de bebidas. A operação também contou com talões de concreto para impedir o retorno das atividades.



