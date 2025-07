Policial de folga reage a assalto e mata suspeito em São Bernardo do Campo (SP) Comparsa fugiu com celular do PM; buscas continuam Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h08 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h08 ) twitter

Policial de folga reage a assalto e mata suspeito em São Bernardo do Campo (SP)

Um policial militar de folga foi surpreendido por dois assaltantes armados enquanto caminhava pelo bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Ao reagir ao assalto, ele baleou um dos criminosos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O comparsa conseguiu escapar levando o celular do policial e continua foragido.

Imagens de segurança capturaram o momento em que um dos assaltantes foi atingido durante a fuga em uma motocicleta. Moradores locais relataram pânico ao ouvir os disparos e saíram para verificar a situação.

O caso foi registrado no segundo distrito policial de São Bernardo do Campo, e as autoridades seguem em busca do segundo suspeito.

