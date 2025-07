Policial detido após matar trabalhador por engano em SP Agente foi liberado após pagar fiança e enfrenta acusação de homicídio culposo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h28 ) twitter

Policial é preso após reagir a assalto e matar homem que saía do trabalho em SP

Um policial militar foi preso em Parelheiros, zona sul de São Paulo, após disparar contra criminosos durante uma tentativa de assalto e atingir fatalmente Guilherme, de 26 anos, que estava saindo do trabalho. O policial pagou uma fiança de R$ 6.500 e agora responde por homicídio culposo, sem intenção de matar, enquanto o caso continua sob investigação.

O incidente ocorreu quando o policial foi abordado por assaltantes em uma estrada. Na tentativa de se defender, ele usou sua arma e, durante a perseguição, atingiu Guilherme, que corria em direção a um ponto de ônibus. A vítima foi levada para uma unidade de saúde, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Além de Guilherme, um colega de trabalho também foi detido, mas posteriormente liberado após ser esclarecido que não tinha envolvimento com o crime. A investigação busca determinar as circunstâncias exatas do ocorrido e a responsabilidade do policial na morte do trabalhador.

