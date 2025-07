Motos usadas em execução de empresário em Guarulhos estavam em outro crime no mesmo dia

A polícia avança na investigação da morte de Rodrigo Junior da Silva Ponce, empresário executado em seu Porsche na Vila das Palmeiras, em Guarulhos. Foram identificadas motocicletas usadas no crime; uma delas, envolvida em um roubo no mesmo dia. Testemunhas relatam que motoqueiros atiraram diversas vezes após emparelhar com o carro. A investigação analisa câmeras de segurança e já localizou três motos ligadas ao caso. Ninguém foi preso. De acordo com Diógenes Luca, especialista em segurança, "a hipótese mais forte no momento é de um latrocínio". Ele observa semelhança com arrastões devido à presença de múltiplas motos. O caso permanece em investigação.



