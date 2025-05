Policial invade clínica em Santos, mata mulher a facadas e atira na filha Samir Nascimento havia feito ameaças à vítima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial é preso após matar a ex-mulher e ferir a filha de 10 anos em Santos (SP)

O policial militar Samir Nascimento Rodrigues de Carvalho invadiu uma clínica de estética em Santos, onde matou sua ex-esposa, Amanda Fernandes, e feriu sua filha de 10 anos. Samir foi preso em flagrante, e a arma utilizada no crime foi apreendida.

Amanda Fernandes tinha sido ameaçada por Samir durante meses, mas não denunciou por medo das consequências devido à posição dele na polícia militar. Testemunhas relataram que ele usou tanto uma arma quanto uma faca durante o ataque. A filha do casal foi levada ao hospital e está fora de perigo.

Samir servia no 6º Batalhão do Interior há 22 anos sem histórico de violência na corporação. No entanto, o caso destaca a importância de denunciar ameaças e abusos, enfatizando os mecanismos legais disponíveis para proteger vítimas de violência doméstica. Após sua prisão, Samir foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes em São Paulo.

Assista em vídeo - Policial é preso após matar a ex-mulher e ferir a filha de 10 anos em Santos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!