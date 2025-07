Policial militar mata motorista após briga de trânsito em Mauá Conflito começou após buzinada; PM teve prisão preventiva decretada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um policia militar, Caio Lopes Raimundo, matou Clayton Silva, de 38 anos, após uma briga de trânsito em Mauá.

A confusão começou quando Clayton buzinou para o policial liberar a passagem em uma avenida movimentada.

Além de Clayton, seu sobrinho de 9 anos foi ferido por um dos disparos, mas sobreviveu após cirurgia.

O policial teve sua prisão preventiva decretada e a Polícia Civil investiga o caso, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança.

Policial de folga mata motorista após briga de trânsito em Mauá

Em Mauá, um incidente de trânsito resultou na morte de Clayton Silva, de 38 anos, baleado por um policial militar fora de serviço. A confusão começou quando Clayton buzinou para que o policial liberasse a passagem em uma avenida movimentada. Após uma colisão entre a moto do PM e o carro da vítima, o policial disparou quatro vezes, atingindo Clayton fatalmente na nuca.

O sobrinho de Clayton, de 9 anos, também foi ferido por um dos disparos enquanto estava no banco traseiro do carro, mas não corre risco de morte após passar por cirurgia. O policial envolvido no caso, Caio Lopes Raimundo, se apresentou à delegacia e teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Testemunhas relataram que o policial usou spray de pimenta dentro do veículo antes dos disparos. A Polícia Civil está analisando imagens de câmeras de segurança e depoimentos para esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido. Amigos e familiares de Clayton aguardam justiça.

Assista ao vídeo - Policial de folga mata motorista após briga de trânsito em Mauá

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!