Posta da Marginal Tietê apresenta desnível após conserto de cratera Reparo emergencial busca corrigir afundamento asfáltico no trecho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pista da Marginal Tietê apresenta desnível após conserto de cratera em São Paulo

Um desnível foi identificado na Marginal Tietê, em São Paulo, no local onde uma cratera havia sido reparada há cerca de duas semanas. A situação surgiu após a passagem de veículos pesados que compactaram ainda mais o solo, resultando no afundamento do asfalto.

A cratera original foi causada pelo rompimento de uma tampa de bueiro a 18 metros de profundidade, levando ao desabamento do asfalto. Após cinco dias de obras, a empresa responsável concluiu o reparo inicial. No entanto, o novo desnível levanta preocupações sobre a segurança dos motoristas, especialmente motociclistas que podem não perceber o problema ao trafegar em alta velocidade.

A Sabesp anunciou que realizará um novo reparo entre os dias 25 e 26 durante a madrugada para minimizar os impactos no tráfego. O processo incluirá a remoção do asfalto afundado, reforço do solo com novo material e repavimentação da área afetada. Até lá, motoristas são aconselhados a dirigir com cautela no trecho.

Assista em vídeo - Pista da Marginal Tietê apresenta desnível após conserto de cratera em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!